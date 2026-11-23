V britanskem Manchestru so v nedeljo zvečer zaradi neznane snovi v zraku med koncertom ameriškega raperja Dona Toliverja iz koncertne dvorane evakuirali 12.000 ljudi. Koncert so zaradi incidenta prekinili. Enega človeka so odpeljali v bolnišnico na pregled, številnim so nudili zdravniško pomoč na prizorišču.

Za zdaj ni znano, za katero snov gre, bi pa po prvih ocenah policije lahko šlo za solzivec.

Po navedbah reševalne službe je snov povzročila draženje oči in dihalnih poti. Reševalci so pregledali več kot 50 ljudi.

Koncertno dvorano Co-op Live arena so po navedbah reševalcev preventivno dekontaminirali.