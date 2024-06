Izrael poklical na pogovor slovensko veleposlanico

Izraelsko zunanje ministrstvo je sporočilo, da je danes na pogovor poklicalo slovensko veleposlanico Andrejo Purkart Martinez in ji preneslo kritiko zaradi slovenskega priznanja Palestine kot neodvisne države. Predstavnik izraelskega zunanjega ministrstva Jakov Blitštajn je v skladu z navodili ministra za zunanje zadeve Izraela Kaca opravil pogovor s slovensko veleposlanico v Izraelu, ker je Slovenija priznala palestinsko državo, so v sporočilu za javnost zapisali na izraelskem ministrstvu.

Veleposlanici je »prenesel kritiko zaradi napačne odločitve slovenske vlade, da prizna palestinsko državo, kar je v nasprotju s politiko EU in stališčem večine podobno mislečih držav«. Priznanje Palestine so v sporočilu znova označili kot »nagrado za terorizem«. Po mnenju izraelskega zunanjega ministrstva »to priznanje slovenske vlade ne spodbuja miru, spodbuja teroristično organizacijo Hamas in otežuje dogovor o izpustitvi talcev«, so še zapisali.

Slovenija je minuli torek kot 147. članica Združenih narodov priznala Palestino, potem ko je državni zbor na izredni seji podprl sklep vlade o priznanju Palestine kot neodvisne in suverene države.