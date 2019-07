Izseljevanje mladih v ospredju na 18. vseslovenskem srečanju

V ospredju 18. vseslovenskega srečanja, ki je danes potekalo v državnem zboru pod geslom »Sloven’c, tvoja zemlja je zdrava ..., pa vendar mladi odhajajo«, je blo vprašanje izseljevanja mladih.

Podpredsednica komisije DZ za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu, ki je organizirala srečanje, Karla Urh, je med drugim opozorila, da tudi boljše gospodarstvo in večje povpraševanje po delovni sili izseljevanja nista ustavila, zato moramo odkriti vzroke za to in poiskati rešitve.

Predsednik državnega zbora Dejan Židan je med drugim dejal, da naroda ne definira genetski zapis, pač pa predvsem spomin, jezik kultura in zavedanje, da je del skupnosti. Globalizacija in internacionalizacija pa nas ogrožata.

Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter J. Česnik, ki je tudi sam dolgo let živel v Avstraliji, je med drugim izpostavil, da v tujini ni lahko, toda tudi, da slovenska zavest v matični domovini mnogokrat ni tako solidna, kot denimo na Aljaski, v Argentini, Avstraliji, kjer se prostovoljno vzgajajo kultura, jezikovne šole in smučarski klubi.

V razpravi so prisotni delili tudi svoje življenjske izkušnje, videnje domovine in kritike države. Med govorci so bili tudi Nežka Figelj, Martin Lissiach in Andrej Pernarčič.