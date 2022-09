Iztok Mirošič posebni odposlanec za prihodnost Evrope

Iztok Mirošič, nekdanji dolgoletni veleposlanik Republike Slovenije v Rimu, pred tem v Združenem kraljestvu, bo odslej posebni odposlanec za prihodnost Evrope. Imenovala ga je zunanja ministrica Tanja Fajon. Opravljal bo naloge, povezane z Evropo, Evropsko unijo, Sredozemljem, južno in vzhodno soseščino ter z drugimi ključnimi in strateško občutljivimi vsebinami delovanja Slovenije v mednarodnem okolju. Mirošič je bil med drugim posebni odposlanec ministra za zunanje zadeve v času vlade, ki jo je vodil Miro Cerar. Kot dolgoletni slovenski veleposlanik v Rimu je neštetokrat zagovarjal tudi slovensko narodno skupnost v Italiji in ji vseskozi izkazoval pozornost.

Ob Iztoku Mirošiču je zunanja ministrica Tanja Fajon imenovala še dve posebni odposlanki in dva posebna odposlanca. Veleposlanik Franc But je bil imenovan za posebnega odposlanca za Varnostni svet ZN, ki bo opravljal naloge, povezane s kandidaturo Slovenije za nestalno članico VS ZN za obdobje 2024-2025. Posebni odposlanec za Zahodni Balkan je postal veleposlanik Anžej Frangeš, veleposlanica Eva Tomič je bila imenovana za posebno odposlanko za podnebno diplomacijo, medtem ko je posebna odposlanka za vodno diplomacijo postala veleposlanica Tatjana Miškova.