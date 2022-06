Izvolili nove organe SSO

Svet slovenskih organizacij ima nove izvršne in nadzorne organe, ki so jih po krajši razpravi, ki se je dotaknila zlasti problematike videmske pokrajine, izvolili na koncu sinočnjega (17. junija) občnega zbora, ki je potekal v veliki dvorani Kulturnega centra Lojze Bratuž v Gorici. V novi izvršni odbor so bili izvoljeni Walter Bandelj, Julijan Čavdek, Filip Hlede, Marko Černic in Franca Padovan za Goriško, Marija Doroteja Brecelj, Ivo Corva, Tomaž Petaros, Alenka Giugovaz in Mitja Petaros za Tržaško ter Anna Wedam, Ezio Gosgnach, Michele Coren, Loretta Primosig in Igor Jelen za Videmsko. Nadzorni odbor sestavljajo Moreno Tomasetig, Marco Braini in Sergij Mahnič, nadomestni člani pa so Giorgio Banchig, Martin Drufovka in Matej Tul. V razsodišču bodo sedeli Larissa Borghese, David Grinovero in Branko Slavec, njihovi nadomestni člani pa so Giuseppe Qualizza, Simon Komjanc in Aleš Brecelj.

Novi izvršni odbor bo na svoji prvi seji, ki jo bo morala sklicati Marija Doroteja Brecelj kot najstarejša članica odbora, izvolil novega predsednika in pokrajinske podpredsednike te krovne organizacije. Edini kandidat za predsedstvo je dosedanji predsednik Walter Bandelj, ki bo, če bo na tem mestu potrjen, s tem začel svoj tretji mandat na čelu SSO, pri čemer je že večkrat napovedal, da bo tudi zadnji.