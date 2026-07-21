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Antifašizem

V Trstu tri antifašistične paštašute

Ob 83. obletnici padca fašizma

Spletno uredništvo |
Trst |
21. jul. 2026 | 11:08
    V Trstu tri antifašistične paštašute
    Tržaški zbor Coro sociale (FACEBOOK)
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V soboto, 25. julija, 1943 bo minilo 83 let, odkar je visoki fašistični svet odstavil diktatorja Benita Mussolinija, kralj Viktor Emanuel III. pa je dal dučeja aretirati.

V spomin na padec fašizma bo tudi letos po vsej Italiji, tudi na Tržaškem, mogoče okušati antifašistično paštašuto. Gre za tradicijo, ki jo je uvedla družina Cervi. Sedem bratov iz Emilije - Romanje je takrat nabavilo testenine, maslo in sir ter s pojedino v vasi praznovalo padec fašizma.

Tri antifašistične paštašute se bodo na Tržaškem zvrstile med 22. in 24. julijem. Prireditev jutri ob 19. uri v ljudskem domu Palmiro Togliatti v Naselju svetega Sergija prireja društvo Officine sociali. Prisotne bo nagovoril podpredsednik VZPI-ANPI za Tržaško Renato Kneipp, izkupiček paštašute bodo namenili borčevski organizaciji in zadrugi La Collina, ki stoji ob strani mladoletnikom s težavami v šoli.

V četrtek od 18. ure dalje na prireja antifašistično paštašuto na prireditvenem prostoru na Krmenki dolinski VZPI-ANPI. Za glasbo po skrbela skupina Vstala Primorska. Med večerom bo potekala nabirka za obnovo grobnice družine Tomažič, založba People pa bo ponujala knjige o antifašizmu. V petek pa v ljudski dom v Podlonjer vabi Stranka komunistične prenove. Paštašuta bo tam na sporedu ob 19. uri. Predstavili bodo tudi knjigo Ombra in attesa del sole, pel bo tržaški zbor Coro sociale.

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