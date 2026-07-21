O sv. Frančišku tudi v Dolini

Pred 800 leti, natančneje 3. oktobra 1226, je umrl sv. Frančišek Asiški. Okrogla obletnica je letos povod za številne spominske proslave, ki potekajo po vsej Italiji pod okriljem odbora za proslavljanje osme stoletnice smrti svetnika. Odbor je naklonil pokroviteljstvo tudi trem predstavam na to temo na Tržaškem. Pod skupnim naslovom Kot listje, kot veter skupnost na pot bo danes ob 18. uri na sporedu na Opčinah v Muzeju burje, jutri, 22. julija, ob 21. uri v parku muzeja Winckelmann v Trstu ter v četrtek, 23. julija, ob 18. uri pred župnijsko cerkvijo sv. Urha v Dolini. Slednjo bo spremljala tudi glasba v živo Pihalnega orkestra Breg.

Na vseh treh lokacijah bo italijanski gledališki igralec Antonio Catalano na pesniški način in v sodelovanju z gledalci in lokalnimi prebivalci uprizoril pripovedi o svetnikovem življenju, njegovih razmišljanjih, njegovem pristopu do revnih in zapostavljenih. Predstave se vsebinsko močno navezujejo tudi na teritorij in njegove značilnosti, tako bo na primer današnja uprizoritev v openskem Borariumu posvečena tudi burji.

Za predstavo v Dolini je Antonio Catalano izbral Evangelij, kot ga pripoveduje diplomiran osel. Osel je v tem primeru simbol trpežnosti, skromnosti, preprostosti in je bil revnemu prebivalstvu, ki se je v starih časih stežka prebijalo skozi revščino in življenjske težave, v veliko pomoč; zase skromna in trpežna žival ni zahtevala domala ničesar, bila pa je voljna in ubogljiva in uporabna za vsako delo. Na predprostoru pred vhodom v dolinsko župnijsko cerkev bo Catalano svojo pripoved spletal v pogovor z gledalci, posebno vlogo sogovornika pa je namenil dolinskemu župniku Tomažu Kunaverju.