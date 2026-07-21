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Genocid v Gazi

Zdravniki bodo opozorili na hude razmere v Gazi

Jutri bo v tržaškem Novinarskem krožku na daljavo gostoval plastični kirurg slovenskih korenin Tomo Potokar, ki je bil na desetih misijah v Gazi

Martin Poljsak |
Trst |
21. jul. 2026 | 11:42
    Zdravniki bodo opozorili na hude razmere v Gazi
    Angleški kirurg slovenskih korenin Tomo Potokar bo jutri prek spleta spregovoril v Novinarskem krožku( Fotodamj@n )
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Januarja lani se je 320 tržaških zdravnikov podpisalo pod javno pismo, v katerem so izrazili solidarnost s palestinskimi kolegi v Gazi. Od takrat je minilo leto in pol: kaj se je v tem času spremenilo? V kakšnih pogojih delajo palestinski zdravniki? Kako genocid v Gazi doživlja civilno prebivalstvo? Na ta vprašanja bodo jutri ob 17.30 v Novinarskem krožku na Korzu Italije odgovarjali pediater Pierpaolo Brovedani, ki bo spregovoril o pobijanju zdravnikov v Gazi, hematolog Gianluca Festini, ki bo opozoril na nevzdržne razmere v katerih tam odraščajo otroci, ter ginekologinja Daniela Gerin, ki bo predstavila življenje Palestincev na okupiranih ozemljih na Zahodnem bregu. Na daljavo pa se bo povezal Tomo Potokar, angleški plastični kirurg slovenskih korenin. Opravil je že 10 misij v Gazi, zdravil je žrtve izraelskih napadov in se na lastne oči prepričal, kakšno razdejanje so za seboj pustile izraelske bombe.

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