Izzy in Galant izvohala 1,5 kilograma hašiša

Izurjena psa videmske lokalne policije Izzy in Galant sta na gozdnatem območju ob zahodni videmski obvoznici izvohala 1,5 kilograma hašiša, poroča Il Friuli. Lokalni policisti so preiskali območje, potem ko so jih nekateri občani obvestili o sumljivem vrvežu oseb.

Droga je bila skrita med grmovjem in je bila že pripravljena v zavojih. Na črnem trgu bi njena prodaja donesla okrog 15.000 evrov nezakonitega zaslužka. Gre za največji zaseg droge videmskih lokalnih policistov, odkar razpolagajo z izurjenimi psi.