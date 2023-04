Jadralna padalka zasilno pristala na kostanju 35 metrov visoko

Gorski reševalci iz Maniaga so včeraj popoldne v Travesiu na Pordenonskem reševali 56-letno jadralno padalko, ki je zasilno pristala na mogočnem kostanju 35 metrov nad tlemi. Vzletela je z gore Valinis, pri čemer so jo organizatorji poletov opazili v težavah in videli njen zasilni pristanek na drevesu. Ugotovili so, da je na srečo nepoškodovana in so poklicali na interventno telefonsko številko 112. Na kraj je prispelo osem pripadnikov gorske reševalne službe. Dva od njih sta s posebnimi derezami, ki sta jih pritrdila na čevlje, splezala na drevo. Žensko sta privezala na vrv in jo počasi spuščala, pri čemer je bilo potrebno odžagati tudi nekaj vej, ki so ovirale prehod. Padalo, ki je bilo še nekoliko višje in težje dosegljivo, pa je ostalo na drevesu.