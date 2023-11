»Javier Milei je zmagal, ker je ponudil alternativo statusu quo«

Nedeljske predsedniške volitve v Argentini je z velikim zanimanjem spremljal tudi Samuele Mazzolini, mladi raziskovalec na področju političnih ved na Univerzi Ca’ Foscari v Benetkah. Trst je že pred leti zamenjal za Milan, svoje raziskovalno delo pa posveča ravno latinskoameriškim populizmom.

Kdo je Javier Milei in kaj v aktualnem argentinskem družbenem in političnem kontekstu predstavlja njegova zmaga s kar 11 odstotnimi točkami prednosti pred poražencem Sergiom Masso?

Javier Milei je klasični politični outsider, ki mu je s populistično retoriko in transgresivnim slogom uspelo zbrati visoko stopnjo konsenza, ki je bila še pred nekaj meseci nepredstavljiva. V njegovem volilnem programu se ne prepoznavajo vsi, ki so volili zanj, a to konec koncev niti ni pomembno: v nekaterih zgodovinskih prelomnicah je bolj kot sama vsebina pomembna sposobnost utelešenja alternative statusu quo. V tem smislu Milei pooseblja radikalni odziv na krizno situacijo – tako družbeno kot gospodarsko –, ki se vleče že leta. Progresivizem – Milei ga opisuje kot obliko etatizma z marksističnim predznakom, čigar edini smisel je rejenje družbenih parazitov, ki so popolnoma odvisni od subvencij ali pač politike, od tod diskurz proti kasti – iz tega scenarija izhaja povsem poražen.

Je mogoče reči, da je šlo pri drugem krogu predsedniških volitev za spopad med dvema vrstama populizma: peronizmom in t. i. »anarhokapitalizmom«, ki ga pooseblja Milei?

Pri Mileiu gre brez vsakega dvoma za populistični diskurz. Polarizacija prijatelj–sovražnik, sposobnost prevajanja vseh heterogenih napetosti, ki tlijo v državi, v ta binom, hujskaška retorika, ki jo uporablja vse od začetka svojega političnega udejstvovanja, ne nazadnje njegov vzkipljiv in izzivalen značaj nam omogočajo, da njegov slog označimo za popolnoma populističnega. K vsemu temu je dodal celo vrsto precej bizarnih domislic, ki so pripomogle k spektakularizaciji njegovih predlogov – od motorke, ki jo je vihtel med volilnimi shodi, do rock estetike, z zalizci in usnjeno jakno, ki jo je večkrat oblekel. Populizem uspeva ravno s triki, ki omogočajo takojšnjo identifikacijo z ljudskim elementom in vnašajo nered v dosedanje »trezno« razumevanje politike.

Na drugi strani je peronizem, ki je v preteklosti zagotovo kazal populističen obraz, a je tokrat bil na položaju obrambe institucij. Dejstvo je, da populizem ni fiksna kategorija, nek politični akter je lahko bolj ali manj populist ali pa »institucionalist«, pač odvisno od zgodovinskega trenutka.