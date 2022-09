Jedrska elektrarna Krško od sobote v rednem remontu

Nuklearno elektrarno Krško (Nek) bodo po 32. gorivnem ciklu in 513 dneh neprekinjenega delovanja v noči na soboto zaustavili, izklopili iz omrežja in začeli 32-dnevni remont. To bo hkrati njen zadnji remont v prvotno predvideni 40-letni življenjski dobi, zanj pa bodo odšteli od 90 do 100 milijonov evrov lastnega denarja. Redni remont bo z več kot 4000 posegi obsegal tri osnovne sklope oz.

menjavo skoraj polovice jedrskega goriva za naslednjih 18 mesecev delovanja, vzdrževalna dela, menjavo delov in nadzor ter naložbena dela. Za vsak sklop so namenili približno tretjino navedene vsote, je predsednik uprave Neka Stane Rožman povedal na današnji novinarski konferenci.

Izpad električne energije ob remontu bodo z okrepljenim delovanjem in ob zdajšnji dobri vodnatosti rek pokrile slovenske hidroelektrarne, po potrebi pa še Termoelektrarna Brestanica. V Neku, ki zagotavlja približno petino v državi potrebne električne energije, težav pri njenem zagotavljanju med remontom ne pričakujejo, je dodal.

Na temelju remontnih del nameravajo tudi dvigniti zmogljivost Neka za približno 10 megavatov. Sicer pa s tem remontom končujejo obdobje prvih 40 let delovanja in prehajajo v podaljšano obratovanje za dodatnih 20 let. V Neku pričakujejo, da bodo vse obveznosti, pogoje in formalnosti za zagotovitev dodatnega delovanja izpolnili do konca leta, je pristavil predsednik uprave.