Jedrsko elektrarno v Černobilu odklopili iz električnega omrežja

Jedrska elektrarna v Černobilu ne posreduje več varnostnih podatkov Mednarodni agenciji za jedrsko energijo (IAEA), so danes sporočili iz agencije ZN, pri čemer so tudi izrazili zaskrbljenost za delavce, ki delujejo pod ruskim nadzorom.

Nuklearka je bila v celoti odklopljena iz električnega omrežja, je kasneje sporočil ukrajinski Ukrenergo. Dodali so še, da zaradi vojaških operacij ni možnosti za ponovno vzpostavitev napeljave.

Ukrajina je obvestila IAEA o izpadu električne energije, so iz IAEA zapisali na Twitterju in dodali, da ne vidijo kritičnega vpliva na varnost.

Več kot 200 zaposlenih sicer ostaja ujetih v nuklearki Černobil in delajo že neprestano 13 dni, odkar so nadzor prevzele ruske sile. Iz agencije so sporočili, da se razmere za zaposlene slabšajo, pri čemer je pozvala Rusijo, naj dovoli rotacijo zaposlenih, da bi jim omogočili počitek. Delo v izmenah je nujno za zagotavljanje varnosti, so dodali. Generalni direktor IAEA Rafael Grossi je izrazil veliko zaskrbljenost zaradi težkih in stresnih razmer, v katerih delujejo zaposleni v nuklearki Černobil, kar bi lahko predstavljalo potencialno grožnjo za jedrsko varnost, je opozoril.

Čeprav nuklearka od nesreče leta 1986 ne deluje več, je tam še vedno zaposlenih več kot 2000 ljudi, ki zagotavljajo, da ne pride do nove katastrofe.