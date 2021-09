Jelinčič se je spravil na Žižo in Italijane

Italijanom ni mogoče zaupati, je prepričan slovenski poslanec Zmago Jelinčič, ki se je na twitterju spravil na poslanca italijanske narodnosti Feliceja Žižo. Očita mu, da ni glasoval za nov zakon o varstvu javnega reda in miru, ki je padel zaradi nezadostne podpore v Državnem zboru. Podporniki zakona so zbrali 43 glasov, nasprotniki pa enega več. Žiža se je vzdržal, tudi če bi volil za pa njegov glasov ne bi bil dovolj za sprejetje zakona. »Poslanec italijanske manjšine Felice Žiža se ni izneveril zgodovinskim dejstvom, da Italijanom ni mogoče zaupati. Tudi danes je glasoval v nasprotju s podpisanim dogovorom z vlado,« je “začivkal” vodja Slovenske nacionalne stranke. Ni prvič, da se Jelinčič spravlja na italijansko manjšino v Sloveniji.

Gre za stare nesprejemljive predsodke na račun Italijanov, je Jelinčičevo žolčno izjavo komentiral novinar Radio Capodistria Stefano Lusa, medtem ko je Žiži izrekel solidarnost Alberto Scheriani, predsednik italijanske samoupravne skupnosti Can Costiera.

Žiža in poslanec madžarske skupnosti Ferenc Horvàth sta res podpisala dogovor z vlado Janeza Janše, a to jima ne preprečuje, da pri nekaterih zakonih glasujeta po lastni vesti in prepričanju. Pred kratkim je tako Žiža v DZ podprl zakon o vpisu tujih študentov na slovenske univerze, ki ga je predlagala levosredinska opozicija.