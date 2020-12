Jezdec in konj padla v prepad

Danes so gorski reševalci iz Gumina skupaj z več lokalnimi ekipami gasilcev posredovali v nenavadni nesreči v Občini Ragogna pri Tilmentu. Dopoldne je namreč moški na konju z gozdne poti padel kakih 50 metrov v globino, to pa zato, ker se je nagnil, da bi ne zadel vej, ki so bile upognjene zaradi obilnih padavin. Takrat je G. v. G. iz Basaldelle izgubil ravnotežje in padel v prepad, po katerem je drsel kakih 50 m, prav tako konj, ki pa je pristal še nižje, približno 100 m pod gozdno potjo.

Na pomoč so poklicali prijatelji G. v. G., ki so z njim jahali po gozdu. V nekaj minutah so na kraj nesreče s helikopterjem prispeli gorski reševalci z zdravnikom; ta je nudil prvo pomoč moškemu, ki se je v padcu poškodoval.

Vzporedno z reševanjem moškega so potekala prizadevanja za pomoč konju. Pri tem so sodelovali gasilci: kljub temu, da je štirinožec drsel kar 100 m v globino, jo je odnesel brez poškodb. Konja so zavarovali s pasovi in ga s helikopterjem civilne zaščite prepeljali v dolino.