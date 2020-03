Johnson zdaj napoveduje poslabšanje razmer

Britanski premier Boris Johnson je v pismu sodržavljanom zapisal, da se bodo razmere glede izbruha novega koronavirusa še poslabšale. Pozval jih je, naj ostanejo doma in upoštevajo tudi druga navodila pristojnih za zajezitev širjenja virusa. Naj še enkrat spomnimo, da je še pred nekaj tedni prepričeval ljudi, da sta za zaščito dovolj umivanje rok ter teorija o čredni imuniteti.

»Želim biti iskren z vami - vemo, da se bodo stvari še poslabšale, preden se bodo izboljšale,« je Johnson, ki je tudi sam okužen z novim koronavirusom, zapisal v pismu. »Ustrezno se pripravljamo in bolj kot bomo upoštevali navodila, manj življenj bo izgubljenih in prej se bo življenje znova normaliziralo,« je dodal.

V pismu, ki ga bo v prihodnjem tednu prejelo okoli 30 milijonov britanskih gospodinjstev, je ljudi pozval, naj ostanejo doma, zaščitijo javni zdravstveni sistem NHS in zaščitijo življenja. Spoštovati je treba navodila, naj ostanejo doma in upoštevajo družbeno osamitev, je dodal. »Če ljudje kršijo pravila, bo policija izrekla globe in razpustila zbiranje,« je posvaril britanski premier, ki je v samoizolaciji.

Na Otoku so zabeležili več kot 1000 smrtnih žrtev covida-19, z novim koronavirusom pa se je okužilo več kot 17.000 ljudi.