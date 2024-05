Jubilejni Kino Otok se ozira tudi v preteklost

Mednarodni filmski festival Kino Otok - Isola Cinema bo letos potekal že v 20. izdaji. Glavnina festivalskega dogajanja se bo odvila v Izoli med 5. in 9. junijem. V juniju, septembru in oktobru bodo kinootoške projekcije potekale tudi v Slovenski kinoteki in Kinodvoru v Ljubljani ter v art kinematografih v Cerknici, Idriji, Sežani in Tolminu.

Kot je na današnji novinarski konferenci povedala direktorica festivala Tanja Hladnik, je dve desetletji delovanja tovrstnega festivala umetniškega filma na Slovenskem vse prej kot samoumevno. Pri oblikovanju letošnjega filmskega, strokovnega in družabnega programa so se na različne načine ozrli v preteklost. Tako so na festival pripeljali filme tistih avtorjev, ki so se na Kino Otoku že predstavili v preteklosti. Prav tako so oblikovali programe v sodelovanju z izolskimi ustvarjalci - filmarji, glasbeniki in ustvarjalci z drugih področij, da se ob jubileju poklonijo mestu samemu.

Na letošnjem festivalu bodo prikazali 121 filmov, od tega 44 celovečernih. Predstavila jih je glavna selektorica filmskega programa Varja Močnik. Kot je povedala, bodo festival odprli v letnem kinu na Manziolijevem trgu z indijskim filmom Čarodejev ples. Na Manziolijevem trgu pa se bo izolski del festivala tudi sklenil, in sicer z glasbeno-filmskim dogodkom Onkraj sanj. Glasbenik Elvis Šahbaz bo predstavil svoj istoimenski novi album, glasbeni nastop pa bodo pospremile vizualizacije filmskega eksperimentatorja Davorina Marca.

Med filmi na letošnjem festivalu so med drugim Zlata nit režiserke Nishthe Jain, 78 dni režiserke Emilije Gašić in Zinzindurrunkarratz režiserja Oscarja Allegrie. Ivan Ramljak se na festival vrača s filmom El Shatt - načrt za utopijo, Guillermo Giampetro in Pavel Berdon na festival prihajata s filmom Poslušaj me, režiserka Shoghakhat Vardanyan pa prihaja s filmom 1489.

Med domačimi gosti na festivalu pričakujejo režiserko Majo Weiss in scenaristko Natašo Konc Lorenzutti s filmom Zajeti v izviru - slovenski otroci Lebensborna (2023), Jana Cvitkoviča s filmom po izboru mladih selektorjev Kruh in mleko (2001) in Izolana Remigia Grižoniča z več kratkimi filmi.

V Izoli bodo filmi prikazani pod zvezdami v Letnih kinih Manzioli in Arrigoni ter na Videu na plaži v parku Svetilnik, pod streho pa v Art kinu Odeon, Kulturnem domu in na drugih lokacijah.

PRO Otok bo v okviru programa, posvečenega found footage filmu in ustvarjalni uporabi arhivskega materiala, gostil Gabrieleja Ragonesija s sklopom Najdena podoba: Program kratkih filmov Premio Cesare Zavattini. Sledil bo sklop Najdena podoba: Program kratkih filmov in pogovor z ustvarjalci found footage filmov. Zaključili ga bodo z mojstrom reinterpretacije analognega filma skozi dogodek Najdena podoba: Program kratkih filmov in mojstrski tečaj Billa Morrisona.

Podmornica na Otoku je po besedah vodje programa Lorene Pavlič namenjena ne le otrokom in mladim, ampak celim družinam. Med drugim se bodo mladi selektorji pogovarjali z režiserjem filma Pot Tobiasom Wiemannom, na delavnici pa bodo spoznali ilustratorja Micheleja Bernardija in njegove animirane filme.

Video na plaži bo po besedah Teje Miholič iz selektorske ekipe ponudil program filmov tako uveljavljenih kot tudi neznanih avtorjev ter podal zelo širok pogled. Poudarek bo na domači produkciji in filmih sosednjih držav, projekcije se bodo zvrstile v petih programskih sklopih.

Program v Ljubljani bo med drugim ponudil retrospektivo filmov Kire Muratove, ki velja za enfant terrible sovjetskega in ruskega filma, v Slovenski kinoteki.