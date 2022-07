Julijske plače z 200-evrskim dodatkom

Na julijskih plačilnih listah oz. bančnih izpiskih bo 31,5 milijona prebivalcev opazilo dodatno alinejo. Z današnjim dnem se namreč začenja julij in z njim izplačevanje enkratnega dodatka k plačam in pokojninam v višini 200 evrov, ki ga je vlada predvidela za blaženje ekonomskih posledic vojne v Ukrajini. Te se kažejo zlasti v obliki energetske draginje in rastoče inflacije, enkratni dodatek pa bodo prejeli ljudje z nižjimi dohodki. Za ukrep je vlada namenila 6,3 milijarde evrov.

Do enkratnega dodatka, ki naj bi okrepil kupno moč gospodinjstev, bodo upravičeni tako zaposleni kot upokojenci, brezposelni, prejemniki državljanskega socialnega dohodka, sezonski delavci, samostojni podjetniki in gospodinjski pomočniki. Zgornja dohodninska meja za prejem 200-evrskega dodatka je 35.000 evrov bruto. Med potencialnimi prejemniki enkratnega dodatka je skoraj 14 milijonov redno zaposlenih in več kot 13,5 milijona upokojenih.

Zaposleni in upokojenci bodo dodatek prejeli avtomatično, s plačo ali s pokojnino, zanj torej ni treba posebej zaprositi, izplačali pa naj bi jih že julija. Za upravičence med upokojenci je izplačilo samodejno, brez prošnje. Med zaposlenimi so do dodatka upravičeni tisti, ki so bili v vsaj enem mesecu med januarjem in marcem letošnjega leta upravičeni do oprostitve oz. znižanja plačila za 0,8 odstotka pokojninskih prispevkov v breme zaposlenega, kar je razvidno iz plačilnih list za omenjeno obdobje. Kdor pa presega 35.000 evrov bruto dohodka, ni upravičen do znižanja vplačila za pokojninske prispevke, torej tudi do enkratnega dodatka ne.