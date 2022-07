Jutri v Italiji stavka v letalskem prometu

Več italijanskih sindikatov je pozvalo osebje italijanske družbe za nadzor zračnega prometa ENAV ter nizkocenovnih letalskih družb Ryanair, EasyJet in Volotea, naj se udeležijo štiriurne prekinitve dela v nedeljo. Ta naj bi trajala od 14.00 do 18.00, na lete v drugih terminih pa naj ne bi vplivala. EasyJet je zaradi stavke že odpovedal lete z milanskega letališča Linate v Berlin in iz Rimskega letališča Fiumicino v Amsterdam. Družba Ryanair je sporočila, da je bila zaradi stavke v podjetju ENAV prisiljena odpovedati nekatere lete, potniki pa so bili o tem že obveščeni.

Razlog za stavko je spor glede pravic delavcev, delovnih pogojev in izplačevanja minimalnih plač v panogi. Italijanski minister za turizem Massimo Garavaglia je sicer pred tem pozval, da je treba storiti vse, da bi se izognili nevšečnostim v turizmu, ki je na dobri poti proti okrevanju.