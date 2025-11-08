Jutri v Primorskem dnevniku priloga ob 50-letnici Osimskih sporazumov

V ponedeljek mineva 50 let od podpisa Osimskih sporazumov. Z njimi so 10. novembra 1975 dokončno uredili mejna in ostala odprta vprašanja med Jugoslavijo in Italijo. Ob tej priložnosti v jutrišnjem (nedeljskem) Primorskem dnevniku objavljamo prilogo Osimo 1975-2025. V njej boste lahko prebrali intervju z nekdanjima novinarjema Primorskega dnevnika, ki sta spremljala dogodek, Tomom Marcem in Sergijem Premrujem, ki ga je pripravil Ivan Žerjal, in intervju s tedanjim predsednikom tržaške pokrajine Michelejem Zanettijem izpod peresa Bojana Brezigarja. Štefan Čok je prispeval stališče zgodovinarja, Sandor Tence je uokviril tedanje dogajanje, Milan Bufon pa 50-letnico podpisa Osimskih in Helsinških sporazumov obravnava z znanstvenega vidika. Ogledali si boste lahko tudi več tedanjih zgodovinskih fotografij, ki jih je posnel fotograf Primorskega dnevnika Mario Magajna.