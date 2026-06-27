Jutri v Štanjelu prvi od petih koncertov ob zori Radia Koper

Radio Koper to poletje, v sodelovanju z lokalnimi partnerji, prireja niz petih Koncertov ob sončnem vzhodu, s katerimi bodo zajeli domala vso Primorsko. Prvi bo na sporedu jutri (v soboto, 26. junija) v Štanjelu. Pianist Tomaž Pačnik si bo pri novi etapi svojega večletnega projekta Camino Sunrise segel v roke s saksofonistom Matjažem Mlakarjem. Koncert bo na sporedu ob 5. uri zjutraj v Ferrarijevem vrtu. Improvizator z dolgoletnimi izkušnjami v slovenskem in mednarodnem glasbenem prostoru bo ponudil edinstveno intimno glasbeno izkušnjo, ki poslušalca vodi v neizrekljivo doživetje mitskega bivanjskega trenutka: rojstva novega dne. Koncert Radio Koper prireja v sodelovanju z Občino Komen in Območno razvojno agencijo Krasa in Brkinov.

V soboto, 25. julija, Radio Koper ob 5:00 vabi k cerkvi svetega Andreja na Vrhovlju pri Kožbani v Brdih. Tam bodo pred zgodnje izletnike stopili violinistka in skladateljica Ana Mezgec ter njena glasbena tovariša, kontrabasist Jošt Lampret in violinist Jan Šoštarič. Koncert ob sončnem vzhodu z naslovom Klasik Nakána, ki ga Radio Koper prireja v sodelovanju z Zavodom za turizem, kulturo, mladino in šport Brda, bo ponudil unikaten program na novo aranžiranih in tudi prav za ta dogodek ustvarjenih kompozicij Ane Mezgec.

Tudi 8. avgust je sobota, primerna za koncert ob sončnem vzhodu. Tega dne vas Radio Koper skupaj z Občino Tolmin, Tolminskim muzejem in Javnim zavodom za turizem Dolina Soče ob 5:30 zjutraj vabi k spominski cerkvi Svetega Duha v Javorci nad Tolminom. Dogodek z naslovom Javorca – Zora miru bo združil doslej nezdružljivo in v enotno glasbeno zgodbo povezal nekaj najbolj samosvojih glasbenih ustvarjalcev na Tolminskem in drugod. Nastopili bodo: vokalista Bogdana Herman in Jani Kutin, pripovedovalka Renata Lapanja, instrumentalista Dejan Lapanja in Andrea Pandolfo ter Oktet Simon Gregorčič. V času nastajanja novih vojnih žarišč želi projekt svojo sporočilnost povezati s 110-letnim simbolnim pomenom Javorce ter obiskovalcem in poslušalcem Radia Koper v živo ponuditi prebujanje v zoro miru.

Ker pa so se koprski radijci in sodelavci tamkajšnjega Zavoda za mladino, kulturo in turizem lani zavezali, da bo praznično jutro na Tinjanu ob velikem šmarnu postalo tradicija, vas 15. avgusta ob 5:30 znova vabijo na jaso pod RTV oddajnikom – in to na koncert Marka Hatlaka. Zvezdnik harmonike napoveduje program, ki bo sledil ritmu rojevanja novega dne: ne le z avtorskimi kompozicijami, kot sta Jutro in Preludij, temveč tudi z izleti v ustvarjalnost sodobnikov, kot sta Toshio Hosokawa in John Cage. Toda rdeča nit koncerta se skriva drugje: pri delih večnega Johanna Sebastiana Bacha. Hatlakov koncert nosi naslov: Ko ni noč in ni dan.

Niz Koncertov ob sončnem vzhodu bodo zaključili v Lipici. V sodelovanju s Kobilarno Lipica in Občino Sežana prirejajo koncert pianista, skladatelja in performerja Saša Vollmaierja, čigar klavir bodo postavili na sredino tamkajšnjih pašnikov. Vollmaier pri igranju ustvarja intimen in premišljen glasbeni svet; njegov pristop združuje tehnično natančnost z mehko izraznostjo, kar poslušalca vodi skozi čustvene in barvite glasbene pokrajine, polne dinamike in premišljenih fraz. Na koncertu z naslovom Na sporedu bo v soboto, 29. avgusta, ob 5.45 ob Tržaškem drevoredu v Lipici.

Vstop na koncerte je prost. Število sedišč je omejeno ali pa jih sploh ni, zato udeležence vabijo, naj s sabo prinesejo zložljiv stol, blazino ali odejo. V primeru slabega vremena bodo koncerte izvedli dan pozneje ob isti uri. Vsem koncertom bo moč prisluhniti v neposrednem prenosu na Radiu Koper.