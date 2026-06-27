Na plažo brez denarja in dragocenih predmetov

Nekateri se na plažo podajajo v družbi psa, ki jim ne samo dela družbo, temveč tudi pozorno bdi nad njimi in njihovimi torbami, ko se prepuščajo sončnim žarkom. Kdor nima te sreče kot kopalec, ki ga je v svoj objektiv ujel naš fotograf, pa je zlasti med skokom v morje morda v skrbeh, da mu ne bi nepridipravi izmaknili denarnice ali telefona.

Na barkovljanski rivieri so ob letošnjem poletju sicer uvedli obhode lokalne policije, kar naj bi nepridiprave vsaj teoretično oddaljilo od naših nahrbtnikov, telefonov in drugih osebnih predmetov. Njihovi kolegi s koprske policijske uprave pa so, ob vsakodnevnih primerih tatvin na plažah v Portorožu in Piranu, ponovno opozorili na potrebo po večji pazljivosti. Tatovi namreč izkoriščajo nepazljivost občanov in ne izbirajo predmetov, ki jim pridejo pod roke (najpogosteje ukradeni predmeti so denarnice, mobilni telefoni, nakit, ključi vozil ali stanovanj, sončna očala).

Kopalce zato policija opozarja, naj na plažo ne prinašamo vrednejših predmetov, večjih vsot denarja, nakita ali elektronskih naprav: torb in vsega ostalega pa naj ne puščamo brez nadzora. Denarja in dragocenosti tudi ne smemo preverjati pogosto, saj lahko s tem pritegnemo pozornost storilcev tatvin. Dokumentov in denarja pa ne gre hraniti na istem mestu.