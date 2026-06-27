Pred nami vrhunec junijske vročine

Vročinski val, ki je v drugi polovici junija zajel velik del Evrope, še kar vztraja. Če je bila vročina doslej najbolj izjemna na zahodu Evrope, pa se bo njeno težišče ob koncu tedna preselilo nad srednjo in vzhodno Evropo ter severni Balkan, je zapisal Arso na družbenih omrežjih.

Predvidoma bosta pri nas najbolj vroča dneva nedelja, 28. 6., in ponedeljek, 29. 6. Po nižinah se bo popoldne živo srebro večinoma povzpelo na 34 do 39 °C, opozarjajo.

Vročina se bo že v soboto stopnjevala na jugozahodu (predvsem na Goriškem in v Vipavski dolini), nato pa tudi v osrednji in jugovzhodni Sloveniji. Za omenjena tri območja so izdali opozorilo najvišje (rdeče) stopnje, za severni regiji pa druge najvišje (oranžne) stopnje.

Vročina bo predvidoma popustila sredi prihodnjega tedna, ob tem se bo povečala možnost krajevnih neurij, so že zapisali.

Junijski slovenski temperaturni rekord 38,4 °C je Arso na današnji dan izmeril lani v Dobličah pri Črnomlju, absolutni poletni rekord 40,8 °C pa 8. 8. 2013 na letališču Cerklje ob Krki.