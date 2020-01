Južni Tirolci brez avstrijskega državljanstva

Avstrija se je odpovedala dvojnemu državljanstvu za Južne Tirolce, ki ga ni v programu nove vlade Ljudske stranke in Zelenih. Kancler Sebastian Kurz je torej tudi na tem področju obrnil stran v primerjavi s svojo prejšnjo desnosredinsko vlado in s tem istočasno pomiril Italijo, ki ostro odklanja dvojno italijansko in avstrijsko državljanstvo za pripadnike nemške in ladinske skupnosti v bocenski pokrajini.

Z avstrijsko odločitvijo so v glavnem zadovoljni tudi na Južnem Tirolskem, z izjemo krajevne desnice, ki je močno pritiskala na Dunaj za priznanje dvojnega državljanstva. Avstrija ni ravno naklonjena priznanju dvojnega državljanstva svojim državljanom, prejšnja vlada pa bi naredila izjemo za Južne Tirolce. Dvojno merilo, ki pa se očitni ni obneslo ...

Nova avstrijska vlada se obvezuje, da bo še naprej na strani Južnih Tirolcev in da bo torej jamčila za njihovo zaščito in za ohranitev sedanje široke avtonomije bocenske pokrajine, ki je sestavni del t.i. južnotirolskega paketa. Rim in Dunaj se sicer že nekaj mesecev pogajata za nov meddržavni sporazum o Južni Tirolski.