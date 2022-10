Južni Tirolci ne zaupajo Bratom Italije (video)

»Od stranke, katere predstavniki so Južne Tirolce večkrat pozvali, naj se preselijo v Avstrijo, če niso zadovoljni z Italijo, nimamo velikih pričakovanj«, je dejala Unterberger. Omenila je tudi »vsiljeno« izobešanje italijanske zastave na Južnem Tirolskem. Senatorji Avtonomij vsekakor upajo, da nova vlada ne bo nasprotovala avtonomijam, jezikovnim manjšinam in odprtim pogledom na Evropo. »Če se bo to zgodilo, bomo z njo lahko tvorno sodelovali«, je pojasnila senatorka SVP. Odvisno bo tudi, kdo bodo ministri in kako se bo Giorgia Meloni lotila odnosov z Južno Tirolsko.

Pogovora z Mattarello na Kvirinalu sta se udeležila tudi senatorja Luigi Spagnolli in Dafne Musolino. Prvi pripada levi sredini in je nekdanji župan Bocna, Musolino pa je odraz avtonomistiučnega gibanja s Sicilije.