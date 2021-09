Kadrovsko vprašanje v šolstvu še ni rešeno

Kadrovsko vprašanje oz. vprašanje morebitnega črtanja okoli 50 delovnih mest v slovenskih šolah v Italiji kljub zagotovilom še zdaleč ni rešeno in če bo v prihodnjem tednu prišlo do imenovanja učnega osebja za določen čas za omenjena mesto, bo to le zato, ker so iz Urada za slovenske šole pri Deželnem šolskem uradu za Furlanijo - Julijsko krajino neposredno obvestili italijansko ministrstvo za izobraževanje o tem vprašanju. Tako je na današnjem dopoldanskem odprtju 56. jesenskega seminarja za učitelje, vzgojitelje in profesorje šol s slovenskim učnim jezikom v Italiji dejal vodja Urada za slovenske šole Igor Giacomini, ki je bil pri tem tudi kritičen do organiziranosti slovenske narodne skupnosti v Italiji, ki je sprejela zagotovila deželne šolske ravnateljice Daniele Beltrame ter pri tem posvaril pred razpravljanjem brez strokovne podlage.

Giacomini je imel pozdravni nagovor ob današnjem odprtju jesenskega seminarja v Kulturnem domu v Gorici, kjer pa je bilo zaradi protikoronskih ukrepov prisotno le omejeno število udeležencev oz. šolnikov, ostali pa so dogajanju sledili po spletu. Izključno po spletu pa bodo potekala predavanja za ciljne skupine v okviru prvega dela seminarja, ki bodo stekla od 6. do 10. septembra, medtem ko bo drugi del potekal v oktobru. Seminar prireja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, oblikujejo pa ga na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo – konkretno višja pedagoška svetovalka za slovenske šole v Italiji Andreja Duhovnik Antoni – v sodelovanju z Uradom za slovenske šole pri Deželnem šolskem uradu za FJK.