Kaj menijo o podelitvi častnega akademskega naziva Mattarelli in Pahorju?

Italijanski predsednik republike Sergio Mattarella in nekdanji slovenski predsednik Borut Pahor bosta danes na Univerzi v Trstu iz rok rektorja Roberta Di Lenarde prejela častni akademski naziv na področju prava (v Sloveniji je najvišje tovrstno priznanje častni doktorat, v Italiji pa častna diploma ali laurea honoris causa oziroma laurea ad honorem).

Pred današnjo slovesnostjo na tržaški univerzi nas je zanimalo, kako sogovorniki različnih profilov ocenjujejo dogodek na univerzi in kam ta po njihovem mnenju vodi. Vprašali smo jih še, če se jim zdi, da obmejni prostor hodi po poti, ki sta jo Mattarella in Pahor pred štirimi leti, ob stoletnici požiga Narodnega doma, nakazala pred obema krajema spomina v Bazovici, torej pri spomeniku bazoviškim junakom in pri šohtu.

Vsi sogovorniki – zgodovinarja Marta Verginella in Patrick Karlsen, pisateljica Silvia Zetto Cassano, pravnik Mitja Gialuz, študentka Antje Gruden in košarkar Borut Ban – so si edini v oceni, da je odločitev tržaške univerze, da ob stoletnici ustanovitve Mattarelli in Pahorju podeli častni akademski naziv, ne le pozitivna, pač pa tudi pomemben znak s strani Univerze v Trstu. Predsedniški poklon pri Narodnem domu in v Bazovici ter posledična podelitev častnega naziva pa še ne pomenita, da je prizadevanj za pomiritev lahko konec, so tako ali drugače izrazili sogovorniki in ob tem opozorili na različne vidike simbolnih gest in njihovih posledic.