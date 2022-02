Kaj prinaša študij v Sloveniji

Kaj vse prinaša študij v Sloveniji? Katere so njegove prednosti, na kaj pa je treba biti pozorni pri vpisnem postopku? Na ta vprašanja so dobili odgovor dijaki višjih srednjih šol, ki so se udeležili Dneva odprtih vrat. Tega je že sedmo leto zapored organiziral Klub zamejskih študentov (KZŠ).

Dogodek so ponavadi organizirali izmenično enkrat na Tržaškem, drugič na Goriškem, zaradi epidemiološke slike pa je letos že drugič potekal po spletu. Pred ekrani se je tokrat povezalo več kot 70 mladih, ki jih zanima nadaljevanje študijske poti v Sloveniji. Najprej jih je pozdravila Andreja Duhovnik Antoni z zavoda za šolstvo Republike Slovenije. Zahvalila se je KZŠ-ju, ki vsako leto organizira dogodek, in bo še naprej na razpolago dijakom za vsa vprašanja. Irena Vadnjal, sekretarka na Ministrstvu za Slovence v zamejstvu in po svetu, je izpostavila, da so slovenske univerze odlične. Pomembno se ji zdi, da gredo zamejci na študij v Slovenijo in se potem vrnejo v domače okolje z bogatimi študijskimi izkušnjami. Prisotne je pozdravil tudi predsednik KZŠ Luka Paljk.

Moderator in podpredsednik Kluba Igor Terčon je orisal njegovo delovanje. Med glavnimi dogodki vsako leto organizirajo Dan odprtih vrat, ZamejSKI dan in sodelujejo na Škisovi tržnici. Preko zveze ŠKIS pa se povezujejo z drugimi študentskimi klubi, predvsem sežanskim, s katerim večkrat organizirajo dogodke.

Tisti, ki so se prijavili na dogodek, bodo na elektronski naslov prejeli seznam fakultet s kontakti članov KZŠ-ja, ki te fakultete obiskujejo. Za katerikoli dvom se bodo tako obrnili na tiste, ki iz prve roke najbolje poznajo realnost na fakulteti. Prejeli pa bodo tudi posnetek dogodka, ki bo med drugim objavljen na spletni strani Kluba zamejskih študentov. Poleg tega so predstavniki KZŠ poudarili, da jih lahko dijaki za katerikoli dvom kontaktirajo na Facebook in Instagram strani Kluba.