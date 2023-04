Kako glasujemo na deželnih volitvah

Danes in jutri (v nedeljo, 2., in v ponedeljek, 3. aprila) potekajo v Furlaniji - Julijski krajini volitve za obnovo deželnega sveta in 24 občinskih svetov. V petih volilnih okrožjih - tržaškem, goriškem, videmskem, tolmeškem in pordenonskem - bo na voljo 1360 volišč, kamor se bo lahko podalo 1.109.396 volilnih upravičencev, od tega 539.218 moških in 570.178 žensk, ki bodo izvolili 48 deželnih svetnikov oz. svetnic. Volišč je v okrožju Trst 276, v okrožju Gorica 153, v okrožju Videm 491, v okrožju Tolmeč 121 in v okrožju Pordenon 319.

Prvi dan volitev bo danes (v nedeljo, 2. aprila), ko so se vrata volišč odprla ob 7. uri, voliti pa bo mogoče do 23. ure zvečer. Drugi dan volitev (jutri, ponedeljek, 3. aprila) se bodo vrata volišč odprla prav tako ob 7. uri, časa za volitve pa bo manj, saj se bodo volišča zaprla ob 15. uri. Le kdor se bo ob tisti uri še nahajal v prostorih volišča, bo lahko volil. Takoj po zaprtju volišč se bo začelo štetje glasov. Najprej bodo prešteli glasove za deželni svet, nato pa še tiste za posamezne občinske svete.

Volilni upravičenci bodo imeli za deželne volitve na voljo le eno glasovnico modre barve. Za predsedniškega kandidata lahko glasujemo tako, da prečrtamo njegovo ime in priimek ali njegov simbol. V tem primeru glas ne velja za povezane liste. Da glasujemo tudi za izbrano listo, moramo poleg imena in priimka ali simbola predsedniškega kandidata prečrtati tudi simbol le-te.

Če prečrtamo samo simbol liste, glas v tem primeru velja tudi za predsedniškega kandidata, s katerim je lista povezana. Pri tem je možno tudi ločeno glasovanje oz. strokovno povedano panaširanje: lahko namreč prečrtamo ime in priimek oz. simbol predsedniškega kandidata in hkrati simbol liste, ki ni povezana z njim.

Volivec ima tudi možnost izraziti preferenco na posameznih listah. Tako je poleg prečrtanja imena in priimka oz. simbola predsedniškega kandidata in simbola z njim povezane liste zraven le-te možno napisati tudi priimek izbranega kandidata oz. kandidatke za deželni svet. Izbran kandidat oz. kandidatka mora pripadati isti listi, za katero se je glasovalo, če vpišemo le priimek kandidata oz. kandidatke brez prečrtanja simbola liste, pa glas velja tudi za povezano listo in povezanega kandidata za predsednika Dežele. Volivec mora imeti s seboj osebni dokument in volilno izkaznico.

Pri tem velja omeniti, da je Dežela na svoji spletni strani www.regione.fvg.it objavila obrazce z navodili o glasovanju v vseh deželnih jezikih - italijanščini, furlanščini, slovenščini in nemščini.