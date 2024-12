Kako je bilo v socialističnih vrtcih v Ljubljani

V Zgodovinskem arhivu Ljubljana (ZAL) so ob letošnjem Ta veselem dnevu kulture odprli razstavo Horuk v nove čase - socialistični vrtec za otroka moderne družbe. Ta se poglablja v razvoj vrtcev v Ljubljani po drugi svetovni vojni vse do konca 70. let minulega stoletja.

Bogastvo povojnih dokumentov kaže, kako so se Ljubljančani lotili graditve nove družbe, v kateri je imela skrb za otroke upravičeno velik pomen, so zapisali v arhivu. Razstava je vsebinsko razdeljena na štiri tematske sklope. Predstavlja pomen in izpopolnjevanje arhitekturnega prostora, v katerem so bivali otroci ter raziskuje vzgojo, ki so jo narekovala tedanja politična ideologija in pedagoška načela, ter se je odražala na vsakdanjiku vrtca. Izpostavlja tudi napredek igralnega prostora in igrač. Na ogled bo do februarja 2025.