Kako naprej sodelovanje SSk-DS na deželi?

Deželni svetnik stranke Slovenska skupnost (SSk) Marko Pisani utemeljuje svoje današnje vzdržanje pri glasovanju zaupnice predsedniku desnosredinske deželne vlade Massimilianu Fedrigi s podporo le-tega načinu olajšanega zastopstva slovenske manjšine v deželnem svetu, ki naj ne bi bilo vezano na politične koalicije. Gre za stališče, ki ga je SSk vedno zagovarjala, pravi Pisani, ki na podlagi dogovora med SSk in Demokratsko stranko sedi v svetniški skupini le-te. Sam je o odločitvi, da se bo pri glasovanju vzdržal, predhodno obvestil načelnika svetniške skupine DS Diega Morettija, ki je po Pisanijevih besedah njegov položaj razumel. Pravzaprav, pravi Pisani, so kolegi iz DS razumevajoči, da njegov glas od časa do časa ni ravno v sozvočju s skupino, v sklopu katere se njegovo delo vsekakor nadaljuje. Obenem je Pisani novinarjem dejal, da je vprašanje olajšanega ali zagotovljenega zastopstva za slovenskega predstavnika v deželnem svetu zunaj dogovora z DS.

Načelnik skupine DS v deželnem svetu Diego Moretti politično oceno dogajanja prepušča deželnemu tajništvu stranke, opozarja pa na spremembo smeri pri vprašanju, ki je tudi politične narave, kot je zaupnica deželni vladi. Pri tem poudarja, da so bili v preteklosti pri sorodnih vprašanjih s SSk vedno v sozvočju, zato bi pri DS radi razumeli, kako je prišlo do tega. To bodo po Morettijevih besedah razpravljali najbrž prihodnji teden skupaj s SSk, drugače načelnik skupine DS opozarja, da deželna vlada že leta obljublja spremembe glede zastopstva slovenske manjšine, obljube pa se doslej niso nikoli uresničile. Vsekakor se bo videlo, ko bo vlada iznesla kak konkreten predlog.

Dogajanju v deželnem svetu je prisostvoval tudi deželni predsednik SSk Damijan Terpin, ki je novinarjem prav tako zadržanje SSk utemeljil s tem, da so se s Fedrigo predhodno dogovorili, da bo v svojem govoru izrecno omenil spremembo deželnega volilnega zakona z možnostjo, da manjšinska lista nastopi neodvisno od povezave z drugimi strankami. To je zanj velikanski korak naprej, SSk pa se ne obremenjuje z mislijo, kako bo to vplivalo na dogovor z DS. Po Terpinovih besedah je SSk politična stranka, ki se dogovarja z vsakokratno vlado, ki je na oblasti, s čimer nadaljuje po liniji, ki je bila začrtana s sklepom na zadnjem strankinem deželnem kongresu.