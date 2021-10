Kako so neofašisti kolonizirali gibanje proti covidnemu potrdilu

Po reportažah o desnih skrajnežih v Ligi in stranki Bratov Italije so novinarji spletnega medija Fanpage.it v oddaji Piazza pulita na mreži La7 predsinoči objavili še presunljivo reportažo o infiltraciji fašistov iz Forza Nuova v gibanje No green pass. Novinarja Luigi Scarano in Sacha Biazzo in videomaker Arsenio Imperioso so se pod krinko vključili med skrajneže in več kot eno leto zbirali gradivo o njihovem rovarjenju. Iz reportaže izhaja, da si je Forza Nuova točno pred enim letom zadala načrt za izvedbo državnega udara, ukinitev ustavnih pravic, razpust parlamenta in demokratičnih institucij. Toda kako naj majhna, volilno neznatna skupina skrajnežev prevzame oblast? Priložnost se je ponudila s pandemijo in prevzemom nadzora nad protestnimi gibanji, ki jih je ta izzvala.

Prevratniški načrt so zasnovali na zborovanju 10. oktobra lani v rimskem hotelu Parco Tirreno, kjer je vodja FN Roberto Fiore kameradom predstavil vladno ekipo, ki naj bi prevzela oblast.

V črni vladi bi sedel tudi večkrat obsojeni rimski pretepač in vodja FN Giuliano Castellino, ki bi vodil izvajanje reformnega programa. Glavne točke bi bile: razpustitev parlamenta, ustanovitev ljudskih razsodišč, odvzem oblasti javnim tožilcem, odprava Višjega sodnega sveta in »vseh organizacij, ki so v teh desetletjih krojile politiko v državi«. Skratka – odprava ustave in izvoljenih institucij pod geslom »narod mora prevzeti oblast«, kar bi v imenu ljudstva storili črni prevratniki. Skupaj z neofašisti so se zasedanja udeležili predstavniki gibanj no-mask in no-vax ter vodja oranžnih jopičev, upokojeni karabinjerski general Antonio Pappalardo.Z oranžnimi jopiči in gibanjem no-mask so fašisti decembra lani ustanovili koalicijo Italia Libera.