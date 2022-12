Kako zamenjati kune v evro na Hrvaškem, v Sloveniji in Italiji

Banke na Hrvaškem bodo po uvedbi evra kot uradne valute brez provizije menjale po največ sto kosov bankovcev in sto kosov kovancev za kuno, za večje količine pa bodo zaračunale provizijo ali ne, odvisno od poslovne politike posamezne banke. Hrvaška bo evro kot uradno valuto uvedla s 1. januarjem. Sedanjo valuto kuno bo po izteku 14-dnevnega obdobja dvojnega obtoka v začetku novega leta umaknila iz obtoka.

Zamenjava kun bo v Sloveniji možna v prvih mesecih prihodnjega leta. Banke na Hrvaškem bodo kune za evre menjale še celotno leto 2023. Menjava bo možna tudi na enotah hrvaške finančne agencije (Fina) in v poslovalnicah hrvaške pošte. Hrvaška centralna banka (HNB) bo kovance menjala še tri leta od sprejetja nove valute, torej do konca leta 2025, bankovce pa bo menjala brez omejitve.

V Trstu bo kune menjala v evro podružnica Banke Italije (Banca d’Italia) od januarja 2023 do konca februarja po fiksnem tečaju 7,53450 kune za en evro, pri čemer si ne bo zaračunala dodatnih provizij. Zamenjali bodo do največ 8000 kun ob vsaki bančni operaciji, kar je približno 1000 evrov. Podobne zamenjave bodo opravljali tudi v podružnicah Banke Italije v Benetkah, Milanu, Anconi in Rimu.