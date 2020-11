Kakovost zraka se je v minulih desetih dneh bistveno izboljšala

Kakovost zraka v Evropi se je v minulih desetih dneh bistveno izboljšala, kar velja tudi za naše območje. Strokovnjaki manjše koncentracije onesnaževal v zraku pripisujejo tudi ukrepom za zajezitev covida-19. Tudi pri nas gre po vsej verjetnosti za posledico delnega zmanjšanja prometa, čemur pa je treba prav tako prišteti tudi zelo ugodne vremenske razmere. V minulem obdobju je vsaj občasno pihala burja in se je nad nami pogosto zadrževal suh in tudi v višinah razmeroma mrzel zrak. Onesnaženi zračni delci se niso kopičili v najnižjih zračnih slojih, kot se pogosto dogaja v zimskih mesecih, temveč so se razpršili v celotno ozračje, severovzhodni vetrovi pa so jih tudi ponesli daleč stran od nas. Koncentracije mikroprašnih delcev PM10 in PM2,5 so bile tako v zadnjih dneh v FJK izjemno nizke, kar velja tudi za druge škodljive pline.

Zatoni so v teh dneh posebno slikoviti (na fotografiji današnji ponedeljkov zaton, ki ga je zaobjel v objektiv naš fotograf Damjan Balbi), čemur ob čistem zraku delno pripomore tudi nizek odstotek relativne vlage. Barve sončne svetlobe tako ob odsotnosti onesnaženih zračnih delcev v ozračju in vodnih kapljic brez večjih zaprek dospejo do naših oči.