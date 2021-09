Karabinjerji ustavili »karabinjerja«

Patrulja karabinjerjev je začudeno pogledala, ko se je pri mejnem prehodu pri Trbižu iz avstrijske smeri približal avto znamke Alfa 156. Ta je bil povsem enak tistim, kakršne so pred nekaj leti uporabljali karabinjerji. Barva je bila enaka, enake so bile tudi nalepke in ostali napisi, ki jih je videti na avtomobilih karabinjerjev. V avtu je bil par v civilu, šlo je za državljana Avstrije. Izkazalo se je, da je moški ljubitelj karabinjerskih vozil in si je zato po njihovem zgledu poustvaril patruljni avtomobil. »Pravi« karabinjerji so dvojico ovadili javnemu tožilstvu in zasegli vozilo. Avstrijca se bosta morala zagovarjati zaradi ponarejanja.