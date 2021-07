Kardinal Becciu in Cecilia Marogna pred vatikanskim sodiščem

Pred vatikanskim sodiščem naj bi se konec meseca začel proces zaradi afere v zvezi z nakupom nepremičnin v Londonu. Obtožbe več kot ducata fizičnih in pravnih oseb gredo od zlorabe položaja do pranja denarja, goljufije in korupcije. Med obtoženimi sta tudi kardinal Giovanni Angelo Becciu in Cecilia Marogna oz. »kardinalova dama«, kot so jo poimenovali v televizijski oddaji Le Iene, ki naj bi bila dejavna tudi v Sloveniji.

Za Marogno so slovenski kriminalisti zaradi suma pranja denarja že marca letos podali kazensko ovadbo, saj sumijo, da je s sostorilci pridobila 575.000 evrov protipravne premoženjske koristi. Cecilia Marogna je bila sicer oktobra lani že aretirana v Milanu in prestala v zaporu San Vittore 17 dni, nakar so jo pogojno izpustili.

Sredstva, ki jih je Marogna protipravno pridobila, so bila nakazana na več računov v Sloveniji, kjer je osumljenka odprla podjetje Logsic d.o.o., ki naj bi se ukvarjalo s humanitarnimi dejavnostmi. S sredstvi, ki naj bi jih prejela iz vatikanske javne blagajne za pomoč pri prizadevanjih za izpustitev ugrabljenih misijonarjev, je Marogna prosto razpolagala in jih trošila v nasprotju z namenom, poleg tega jih je tudi prenakazovala na druge račune in tako zakrila izvor denarnih sredstev, so tedaj sporočili kriminalisti.