Kava tudi v juho

Od sobote bo devet gostiln in restavracij v Trstu, na Krasu in v Gorici ter več pekarn, barov, trgovin z jestvinami, sladoledarn in slaščičarn v Trstu, na Krasu in v Gorici svojo ponudbo prilagodilo letošnji ponudbi Okusov Krasa. Osrednja kulinarična prireditev Slovenskega deželnega gospodarskega združenja (SDGZ) bo trajala do 10. novembra, tokratna rdeča nit jedilnikov bo kava. Gostinci so jo vključili v vse hode in najbolj neslutene jedi.

Letošnje Okuse Krasa, ki jih bogati več kulturnih in rekreacijskih spremnih dogodkov, so zjutraj predstavili na Trgovinski zbornici v Trstu.