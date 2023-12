Kdaj bo vpisovanje za prihodnje šolsko leto

Od prihodnjega 18. januarja pa vse do 10. februarja 2024 bo v Italiji potekalo vpisovanje v prvi letnik otroških vrtcev ter šol vseh stopenj in zavodov za poklicno izobraževanje za prihodnje šolsko leto 2024/2025. Tako piše v dokumentu, ki ga je že pretekli teden (12. decembra) objavilo ministrstvo za izobraževanje, ki tudi opozarja na letošnjo novost: za usmerjanje in vpisovanje bo namreč na voljo enotna spletna platforma https://unica.istruzione.gov.it/it, ki bo omogočala koriščenje najpomembnejših storitev ministrstva in nudila informacije ob vpisovanju. Le-to bo tudi letos potekalo samo po spletu z nekaterimi izjemami. Iz spletnega vpisovanja bodo namreč izvzeti otroški vrtci, šole v Dolini Aoste in na Trentinskem - Južnem Tirolskem ter nekatere druge kategorije.

Za vpis v otroški vrtec pridejo v poštev otroci, ki bodo do 31. decembra 2024 (izjemoma do 30. aprila 2025) dopolnili tretje leto starosti, za vpis v prvi letnik osnovne šole pa otroci, ki bodo do istega datuma dopolnili šest let. Dokument pojasnjuje tudi postopek nadaljnjega vpisa v prvo oz. drugostopenjsko (nižjo oz. višjo) srednjo šolo ter možnost izbire urnikov in razne oblike dokončanja obveznega šolanja, pa tudi druge vidike.