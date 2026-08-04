V novo izvedbo z novo grafično podobo

Vsako novo izvedbo Okusov ob meji, največje goriške prireditve, po že ustaljenem kalupu na občini razkrivajo postopoma. Včeraj so javnosti predstavili letošnjo prenovljeno grafično podobo gastronomskega dogodka, ki bo potekal v Gorici od četrtka, 24. septembra, do nedelje, 27. septembra.

»Letošnja celostna grafična podoba je precej drugačna od prejšnjih, saj ni več namenjena promociji prireditve, ki jo javnost že dobro pozna, temveč postaja njen prepoznavni simbol, ob tem pa ohranja nekatere tradicionalne simbolične elemente,« je poudaril občinski odbornik Luca Cagliari, ki je pristojen za množične dogodke.

Omejena barvna paleta

Od nove edicije Okusov ob meji nas ločujeta manj kot dva meseca, na voljo pa so že plakati. Nova grafična podoba, ki jo je tudi letos oblikoval studio Anthes, predstavlja sodobno interpretacijo Gorice kot odprtega, živahnega in večkulturnega mesta. Temelji na kompoziciji pisanih geometrijskih polj, ki skupaj ustvarjajo vizualni mozaik okusov, kultur in srečevanj. Vsak element nosi del identitete prireditve: od ulične kulinarike in skupnega obedovanja do prepoznavnih simbolov Gorice ter obmejnega prostora. »Barvna paleta je namenoma omejena na nekaj intenzivnih in živahnih odtenkov, ki podobi dajejo energijo, prepoznavnost in sodoben značaj. Celota spominja na velik urbani murales ali sodoben prt,« je povedal Mauro Ciani iz studia Anthes.