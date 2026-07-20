Kdo zavira imenovanje novega paritetnega odbora?

Italijanska vlada in Dežela Furlanija Julijska krajina močno zamujata z imenovanjem članov novega paritetnega odbora za slovensko manjšino, ki je že skoraj šest mesecev brez tega pomembnega institucionalnega telesa. Odboru, ki mu je predsedoval Marko Jarc, je mandat zapadel konec januarja, nekaj dni zatem je predsednik formalno pozval deželno upravo (odbor deluje pod njenim okriljem) naj sproži postopke za nov odbor. Njeni uradi so to naredili, doslej pa je bila imenovana le polovica članov odbora.

Z imenovanjem paritetnega odbora se očitno nekaj zatika. Iz zanesljivih virov smo izvedeli, da v Rimu čakajo na deželna imenovanja in to v skladu z dosedanjo prakso, da je ministrski svet tisti, ki zadnji imenuje svoje štiri člane. Čeprav zaščitni zakon in pravilnik tega izrecno ne določata, so vladna imenovanja v domeni ministrstev za notranje zadeve, šolstvo in deželna vprašanja. Sprva se je s tem ukvarjalo tudi zunanje ministrstvo, ki je potem stvar opustilo z utemeljitvijo, da sodi manjšinsko vprašanje v notranjo in ne v zunanjo politiko.

Deželni svetnik SSk Marko Pisani je že nekajkrat opozoril odbornika Pierpaola Robertija na zamude pri imenovanju odbora, kar so, tako v Rimu kot v Ljubljani, storile tudi manjšinski krovni organizaciji SKGZ in SSO ter senatorka Tatjana Rojc. Nihče od njih ni dobil odgovora, kje se stvar v resnici zatika.