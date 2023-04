Kibernetski napad na slovensko ministrstvo za zunanje in evropske zadeve

Na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije so bili danes tarča kibernetskega napada. Kot so še pojasnili za STA, so v fazi izvajanja varnostnih ukrepov ter ocenjevanja razsežnosti in posledic aktivnosti, delovanje ministrstva pa ni moteno.

Na ministrstvu so še dodali, da so aktivnosti odkrili sami v sodelovanju s partnerji. Vzporedno s temeljito preiskavo so sprožili vse ustrezne ukrepe. Pri upravljanju z incidentom sodelujejo z uradom vlade za informacijsko varnost.

Zunanja ministrica Tanja Fajon je za spletni portal 24ur dejala, da gre za kibernetski napad iz tretje države, »ki očitno traja že dalj časa«. Po njenih besedah so bila napadena zunanja ministrstva in diplomatske mreže večine članic EU.

Zunanja ministrica je še dodala, da napad ni povezan s kandidaturo članstva Slovenije za nestalno članico Varnostnega sveta ZN.