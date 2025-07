Kitajsko kulinarično darilo svetu

V prvem letošnjem poletnem nadaljevanju kulinarične rubrike Pa dober tek! se je naš zvesti sodelavec Toni Gomišček posvetil kitajskim cmokom. Njihova pot proti Evropi je sledila karavanam po svilni cesti. Ob srečanju z narodi, ki so bili manj vešči v uporabi jedilnih palčk, so prefinjeni cmočki dobivali bolj robat izgled in se prilagajali krajevnim okusom ter razpoložljivim sestavinam.

Cmokanje od zadovoljstva dovoljeno

Sicer pa je lahko nadev mesni ali zelenjavni, sirov ali sadni, ribji ali s kako drugo morsko dobroto (rakci, školjke, polži ...). Začimbe in zelišča so več kot dovoljena in celo zaželena, saj podčrtujejo pripadnost cmoka krajevnim okusom. Še tako domišljen nadev izgubi pomen, če ni testo pravilno narejeno.

Cmoki morajo biti lepi, prijetno dišati, izbornega okusa, primerne teksture in oddajati pravšen zvok, ko vanje ugriznemo. Po orientalski navadi je dovoljeno cmokanje z usti od zadovoljstva. Kako tudi ne bi bilo, saj jemo cmoke!