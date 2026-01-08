Kljub večji kupni moči potrošnja skoraj nespremenjena

Kupna moč družin se je v zadnjem trimesečju leta 2025 v Italiji okrepila in je najvišja od leta 2009, vendar se to ne pozna pri potrošnji, večja je tudi nagnjenost k varčevanju. Hkrati je v lanskem decembru inflacija spet začela naraščati, kar velja tudi za cene dobrin. To so včeraj objavljene ugotovitve italijanskega statističnega zavoda Istat, ki so jih povzeli tudi italijanski mediji.

Po podatkih Istata so dohodki potrošniških družin v zadnjem trimesečju lanskega leta narasli za dva odstotka bruto v primerjavi s prejšnjim trimesečjem. Pri tem je kupna moč narasla za 1,8 odstotka, kar pa ni prišlo do izraza pri potrošnji, ki je narasla za le 0,3 odstotka. Ob vsem tem je nagnjenost k varčevanju pri družinah bila v zadnjih treh mesecih leta 2025 11,4-odstotna, kar pomeni za 1,5 odstotka več kot v prejšnjem trimesečju.

Pri družinah se šibi tudi nagnjenost k vlaganju, saj je bila stopnja v zadnjem trimesečju lanskega leta 8,5-odstotna, kar pomeni za 0,3 odstotka manj kot v prejšnjem trimesečju. Nekoliko se je ublažil davčni pritisk, ki je bil v istem obdobju 40-odstoten, kar pomeni za 0,8 odstotka manjši v primerjavi z enakim obdobjem pred letom dni.