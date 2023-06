»Klofuta tudi slovenski manjšini«

»Desnosredinska vlada ne namerava spodbuditi ratifikacije Evropske listine o regionalnih in manjšinskih jezikih, njen odnos do jezikovnih manjšin ni ravno naklonjen, prej nasprotno.« Takole razmišlja poslanka sredinske naveze strank Italija živa in Akcija Isabella De Monte, potem ko je večinska koalicija v poslanski zbornici, kot smo poročali, zavrnila njen poziv vladi, da pospeši ratifikacijo omenjene listine.

Vlada je bila pripravljena sprejeti zahtevo furlanske poslanke le kot priporočilo, kar De Monte ni sprejela, ker je »njegov političen naboj skoraj ničen«, zato je vztrajala pri obvezi, ki je bila, kot rečeno, zavrnjena. Ratifikacijski postopek sicer predlagajo stranke, vlada pa lahko pri tem igra spodbujevalno politično vlogo, kar se v poslanski zbornici ni zgodilo.

Stranke so se neformalno dogovorile, da bo ratifikacijski postopek v prvem branju potekal v senatu (uvodna obravnava v komisijah se je pravkar pričela), De Monte pa je pričakovala, da bo vladna večina v zbornici dala majhen politični signal, da ji omenjena listina leži pri srcu. »Škoda za zamujeno priložnost,« je pristavila senatorka sredinske zveze.

V svojem posegu v zbornici je poudarila, da vlada in desna sredina stalno izpostavljata, da je italijanščina povezovalni člen nacije, kot dokazujejo predlogi za njeno omembo in zaščito v ustavi. »Če je jezik pomemben za večinski narod, je še toliko bolj dragocen za manjšinske jezikovne skupnosti, katerih obstoj temelji na jeziku,« je za Primorski dnevnik povedala De Monte. Po njenem gre za klofuto tudi slovenski manjšini.