Kmalu cepljenje za vse starostne kategorije

Četrtek, 10. junija, je datum, ki ga na koledarju lahko obkrožijo mlajši od 40 let, ki se hočejo cepiti. Morda pa bi lahko ljudje, rojeni po letu 1981, prišli na vrsto tudi nekaj dni prej. Izredni komisar za covid-19 Francesco Figliuolo namreč načrtuje, da bodo po vsej državi 10. junija začeli deliti termine vsem starostnim skupinam. Tedaj naj bi bilo namreč na voljo dovolj odmerkov cepiva za vse. Da bi lahko mlajši od 40 let prišli na vrsto nekoliko prej, pa je včeraj namignil predsednik FJK Massimiliano Fedriga. Guverner je namreč pred tem že večkrat izpostavil, da bi lahko v naši deželi začeli vsem deliti termine že v začetku junija, saj beleži FJK nadpovprečno skepso do cepljenja pri starejših starostnih skupinah – doslej se je prijavilo le 63 % upravičencev v skupini 50–59.

FJK pa še ni črtala starostnih omejitev, ker upošteva državne smernice, saj Figliuolo noče, da bi se nekatere dežele prenaglile, saj je treba prednostno cepiti starejše od 60 let. V tej starostni skupini se namreč ni cepilo 3,7 milijona italijanskih državljanov. Od tega so se najslabše odrezali v skupini 60–69, kjer se ni cepilo 31,3 % upravičencev, v skupini 70–79 se ni cepilo 18,4 % upravičencev, v skupini starejših od 80 let pa se ni prijavilo za cepljenje 7,6 % upravičencev.

Državnih smernic pa ne spoštujejo povsod. Lombardija je začela deliti termine starejšim od 30 let, to bo prihodnji teden naredila tudi Toskana, medtem ko se lahko na Južnem Tirolskem prijavijo za cepljenje vsi tisti, ki so dopolnili 18 let. Torej ne gre izključiti možnosti, da bi lahko tudi FJK anticipirala Figliuolov termin, predvsem zaradi skepse, ki jo še naprej beleži pri starejših od 40 let.