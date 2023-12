Kmalu najbrž hitri vlak Milan–Ljubljana

Verjetno že aprila 2024 bo Milan in Ljubljano povezoval italijanski hitri vlak Frecciarossa (Rdeča puščica). Na progi med Opčinami, Sežano in slovenskim glavnim mestom se v teh dneh odvijajo poskusne vožnje hitrega vlaka modela ETR 700, ki jih opravljajo strojevodje Slovenskih železnic (SŽ) v sodelovanju z italijanskimi kolegi. Da italijanske in slovenske železnice nadgrajujejo dosedanje sodelovanje je v intervjuju za Mladino potrdil generalni direktor SŽ Dušan Mes.

Na osnovi novic, ki so se pojavile v medijih naj bi hitri vlak z osrednje železniške postaje v Milanu odpeljal ob 15.15, se ustavil v Brescii, Veroni, Peschieri del Garda, Vicenzi, Padovi, Mestrah, Portogruaru, pri letališču v Ronkah, nato v Tržiču, Trstu in na Opčinah. V Sloveniji naj bi se ustavil le v Divači in Postojni ter v Ljubljano prispel ob 22.09. Med postajami ni navedena Sežana, kar izpade nekoliko čudno. V obratni smeri naj bi Frecciarossa iz Ljubljane odpeljala ob 6.55, v Milan pa prispela ob 13.45. Vožnja bi torej trajala nekaj manj kot sedem ur.

O prihodu italijanskega hitrega vlaka v Slovenijo se sicer govori že nekaj let, vse napovedi pa so doslej padle v vodo. Ovire so bile predvsem tehnične narave, saj slovenski tiri na trasi nekdanje avstro-ogrske Južne železnice niso primerni za visoke hitrosti, proga na relaciji Sežana-Koper-Ljubljana pa je tudi precej zasičena.