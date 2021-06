Kmečka zveza z ministrom Stefanom Patuanellijem

Predstavniki Kmečke zveze so se danes srečali z italijanskim ministrom za kmetijstvo Stefanom Patuanellijem. Na srečanju, ki je potekalo preko videopovezave, so sodelovali predsednik Franc Fabec, podpredsednik Saša Radikon, tajnik Erik Masten ter Francesco Chiabai, poleg deželnega svetnika Andree Ussaia in Cristiana Shaurlija. Prisotni so ministru predstavili najpomembnejše teme in zahteve slovenskega kmetijstva v Italiji. Med temi so bili obnova dogovora o zaščiti vina prosecco, poenostavljanje omejitev in birokratskih zahtev, čezmejna zaščita terana ter zaščita vitovske, ovrednotenje rebule in maceriranih vin, težave z dvolastniki in delovanje kmetij na obmejnem pasu, škoda po divjadi, podpora goratim območjem in tistim s težkimi naravnimi danostmi, zemljiška združenja ter čezmejni projekti Italija-Slovenija.

Minister Patuanelli, Tržačan, je Kmečki zvezi čestital za opravljeno delo in poudaril vlogo kmetijstva v našem prostoru ter izkazal pripravljenost do podpore nekaterim izpostavljenim točkam. »Kmet je skrbnik ozemlja, zato da se tega ne opušča pa je potrebno kmetijstvu nameniti posebno pozornost. Kmetijstvo v takih razmerah mora biti gospodarsko vzdržno, za kar so potrebne tudi deželne in državne podpore,« je minister povedal med srečanjem, ob koncu katerega je predsednik KZ Franc Fabec Patuanellija povabil na obisk, da bi se lahko pobliže seznanil z realnostjo slovenskih kmetov v Italiji.