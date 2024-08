Ko domnevna rešitev postane le še ena težava

Obmejni delavci se soočajo z raznovrstnimi težavami: na eno izmed teh so naleteli pri goriškem patronatu Inas. O zadevi nam je več razkrila tam zaposlena Katja Terpin. Slovenski državljani z bivališčem v Sloveniji, a zaposleni v Italiji, se srečujejo s težavami pri dostopu do portalov italijanske javne uprave. Poleg težav z urejanjem digitalne identitete (Spid) so nedavno odkrili, da je Nacionalni zavod za socialno varnost (INPS) aktiviral možnost dostopa do svojega portala preko sistema eIDAS, ki so ga vzpostavili na evropski ravni, da bi odpravili ovire pri elektronski identifikaciji uporabnikov iz tujine. Javne e-storitve v vseh državah EU bi morale že od septembra 2018 omogočati uporabo tega sistema, a Italija je s tem zamujala.

»Sistem eIDAS bi, če bi deloval tako, kot bi moral, predstavljal rešitev za dostop do portalov italijanske javne uprave - vsaj za državljane članic EU, torej tudi slovenske,» je komentirala Katja Terpin.

Na goriškem Inasu so težave odkrili, ker je nanje naletela ena izmed njihovih sodelavk, ki je državljanka Slovenije. Zaradi omejitev sistema Spid je namreč ostala brez možnosti dostopa do portala zavoda INPS. Zagato so poskusili rešiti s sistemom eIDAS, zato je sodelavka pridobila slovensko elektronsko osebno izkaznico in slovensko digitalno identiteto.

Na portalu INPS so izbrali postopek avtentikacije eIDAS. Na strani, kjer uporabnik lahko izbere državo prebivališča, se po kliku na slovensko zastavico samodejno odpre povezava s slovenskim sistemom za digitalno identiteto. Uporabnik preko slovenske aplikacije na mobilnem telefonu potrdi svojo identiteto. Ko je potrditev na slovenski strani končana, se stran Si-PASS zapre, zatem pa se avtomatsko nazaj odpre stran INPS in se prikažejo osebni podatki uporabnika (ime in priimek), kot jih je potrdila slovenska digitalna identiteta. V naslednjem koraku je treba ime in priimek »povezati« z italijansko davčno številko in pri tem vnesti tudi številko davčne kartice ali številko potrdila o dodelitvi davčne številke. Podatek so vnesli v sistem, a dostop je bil zavrnjen, češ da se vneseni podatki ne ujemajo s tistimi, na podlagi katerih so oblikovali italijansko davčno številko, prvih šest mest katere sestavljajo soglasniki iz priimka in imena.

Problem so strešice

Kot se večkrat dogaja tudi v primeru raznih zapletov, na katere naletijo pripadniki slovenske narodne skupnosti v Italiji, se je izkazalo, da se za komplikacijo skrivajo ... šumniki. Sodelavka Inasa ima namreč v priimku šumnik, torej črko s strešico. Slednjo so najbrž pri izdelavi italijanske davčne številke »odstranili« oz. priimek zapisali brez strešice.

In ker s sistemom eIDAS postopek avtomatsko prenese ime in priimek iz slovenskih arhivov digitalne identitete, ki je vezana na uradne podatke iz slovenskega registra prebivalstva, kjer so seveda šumniki zapisani pravilno, s strešicami, se v naslednjem koraku pojavi težava. Podobno se zgodi pri prenosu prilog, poslanih s strani zavodov za socialno varnost preko EESSI, elektronske izmenjave informacij o socialni varnosti, je dodala Katja Terpin, to pa zato, ker so italijanski zavarovalniški podatki povezani z davčno številko, v prilogah pa sta ime in priimek zapisana s šumniki.

Na napako so opozorili agencijo, ki ureja Javni sistem digitalne identitete (Spid), zavod INPS, italijanski davčni urad, italijanske sindikate, pa tudi delovne skupine projekta Euradria ter Eures servise v Italiji in Sloveniji, s katerimi je goriški Inas partner. »Rešitve zaenkrat ni, odgovora s strani pristojne agencije niti,» je sklenila Katja Terpin.