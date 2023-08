Sandija Novaka sem spoznala pred dobrim letom, ker sva oba sodelovala v projektu jadranja za slepe in slabovidne. Presenetil me je s svojim optimizmom, še bolj pa takrat, ko je prvič stopil na jadralno desko. Z njo je namreč plul dobrih petnajst minut, pristal ob pomolu in stopil nanj, ne da bi padel v vodo. Preko deset let sem učila jadranje na deski in še nikoli nisem videla česa takega.

Sredi januarja me je poklical in me vprašal: »Jasna, kaj delaš, a prideš v Izolo plavat?«

»Sandi ... a nisi opazil, da zebe? Cela Slovenija je pod snegom!«

»Neee. Kje pa, sploh ne zebe!«

Seveda sem povabilo vljudno zavrnila, a z njim je Sandi v meni vzbudil radovednost. Le kaj ga motivira? Kako doživlja morje oseba, ki ga ne vidi? Kakšne občutke v njem vzbuja?

Sandi, kaj tebi pomeni morje?

Svoboda, veličina, globina.

Kako pogosto greš plavat v morje?

Enkrat tedensko, če mi le uspe. Skozi celo leto.

Zakaj?

Ko grem plavat v morje, se očistim. Posebno takrat, ko je morje mrzlo, pridem ven čisto drugi človek. Pozimi morje grize.

Grize?

Ja, grize. Ko si pet, šest minut v morju, zunaj piha burja, voda pa ima deset stopinj ali manj, te začne gristi. Takrat lahko s svojim umom spremeniš negativen občutek v pozitivnega, dosežeš to, da te voda sprejme. Mislim sicer, da to ni primerno za vsakega. Kot prvo moraš biti v dobri fizični kondiciji. Poleg tega moraš biti sposoben delati na svojem umu, se prepričati, da zmoreš. Všeč mi je geslo »od ledene vode do čiste duhovne svobode«.

Kako se je začelo?

Za zimsko kopanje me je navdušil prijatelj Ivo, Izolan, ki to prakso izvaja že več let. Hotel sem preveriti, ali sem sposoben dovolj umiriti svoj um, ali sem zmožen spraviti svoje telo skozi ta proces. Bistvo ni bilo, da samo enkrat skočim noter in ven, temveč da grem v ledeno morje in tam poskušam uživati. In da potem sam sebi lahko rečem: »Zmorem.«

Če bi živel ob morju, bi hodil plavat vsak dan?

Ne. Mrzla voda je regeneracija. Ne moreš tega delati vsak dan. To je kot, da bi vsak dan šel na masažo, je preveč.

Raje plavaš pozimi ali poleti?

Drugače je. Poleti je boljše počutje, pozimi je boljši efekt.

Vsak teden se iz Kranja voziš na obalo, za nekaj minut plavanja ... To je kar dolga pot. Zakaj ne greš raje do kakšnega jezera, ki ti je bližje?

Morje mi pomaga, jezero pa ... res ne vem, kako bi ti razložil. V jezeru pač to ni to.

Zakaj?

Ker je voda trda.

Kakšna pa je morska voda?

V morski vodi lebdim, sem lahek. V jezeru nisi lahek. Isto je z rekami. Saj bi se lahko šel kopat v Bistrico, pa se raje ves dan vozim in grem na morje. Ko zagledam tisto širino morja in njegovo moč ...