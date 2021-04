Ko je princ Philip občudoval lipicance

Princ Filip, vojvoda Edinburški, ki je včeraj umrl v Londonu, je oktobra 2008 obiskal Kras. Natančneje Lipico, kjer so njegovi soprogi, kraljici Elizabeti II., podarili mladega lipicanca. Princ, ki bi junija dopolnil 100 let, je 22. oktobra 2008 skupaj s soprogo kraljico Elizabeto II. obiskal Kobilarno Lipica, občudoval plemenite lipicance in si z navdušenjem ogledal predstavo klasičnega konjeništva. Obisk princa Philipa in njegov stik z lipicanskim žrebcem, ki ga je v trenutku spokojnosti ujela v svoj fotografski objektiv Sibil Slejko, bosta za vedno zapisana v zgodbo o Lipici in njenih lipicancih, so zapisali pri Kobilarni. Njen direktor Matej Oset je britanski kraljici in kraljevi družini izrazil iskreno sožalje.